İstanbul'da 250 bin euroluk gasp

Zeytinburnu'nda silahlı 5 kişilik grup, sabah saatlerinde bir iş yerinin önünde silahlı saldırıda bulundukları 3 kişiyi gasbedip kayıplara karıştı.

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobille bir iş merkezinin önüne gelen maskeli ve silahlı gaspçılar, şirket yetkilisi 3 kişiden birini bacağından vurdu, 250 bin euro dolu çantayı alıp kaçtı.

ŞİRKET ÖNÜNDE BEKLEDİLER

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin önüne 2 ayrı otomobille gelen yüzü maskeli ve silahlı 5 kişi, iş merkezi önünde şirket yetkilisi 3 kişiye saldırdı. Yetkililerden birini silahla bacağından vurarak yaralayan gaspçılar, diğer iki kişiyi de darbetti.

İçinde şirkete ait içinde yaklaşık 250 bin euro olan çantayı alan gaspçılar, geldikleri otomobillerden biriyle kaçarken diğer otomobili olay yerinde bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan kişiyi hastaneye götürürken, başına aldığı kabza darbesiyle yaralanan kişiyi ise ayakta tedavi etti.

YAKLAŞIK 1 MİLYON 600 BİN LİRA

Polis ekipleri, gasbın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek olay yerinde çalışma yaptı. Olay yeri inceme ekipleri yaptıkları incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Yine olay yerinde gaspçıların bıraktığı otomobilde incelemelerde bulunuldu.

Olayı gören Nejat Akalp, "Sabah dükkanı açtım. Tam dışarı çıkacaktım silah sesleri geldi. Araçtan 4 kişi indiler. Ondan sonra saldırıyı yapıp başka bir araçla gittiler. Maskelilerdi." diye konuştu. Polis, yaklaşık 1 milyon 600 bin lira eden 250 bin euro ile kaçan gaspçıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.