İstanbul'da 28'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

İSTANBUL'da, Yeditepe Huzur Denetiminin 28'incisi gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan denetimlerde, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı.