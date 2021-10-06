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İstanbul'da 28'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

İSTANBUL'da, Yeditepe Huzur Denetiminin 28'incisi gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan denetimlerde, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı.
İstanbul'da 28'inci Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde, bu yılın 28'inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev alırken, helikopterle havadan da destek verildi.

Taksim Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik ararken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapıldı.

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