  • BIST 111.001
  • Altın 378,631
  • Dolar 6,8429
  • Euro 7,6958
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek. 

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Libya açıklaması!17 Haziran 2020 Çarşamba 13:47
  • TİHEK haşema ile havuza girilememesini ayrımcılık saydı17 Haziran 2020 Çarşamba 13:40
  • e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi17 Haziran 2020 Çarşamba 13:39
  • Bakan Pakdemirli: Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz17 Haziran 2020 Çarşamba 13:25
  • Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Yeter artık evlatlarımızı bize versinler17 Haziran 2020 Çarşamba 13:24
  • Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak17 Haziran 2020 Çarşamba 13:23
  • Bakan Pakdemirli: Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet17 Haziran 2020 Çarşamba 13:17
  • DSÖ'nün Türkiye yöneticisi duyurdu: Endişelendiren açıklama! En az 6-7 ile çarpmak lazım17 Haziran 2020 Çarşamba 13:15
  • ABD bir FETÖ okuluna daha izin vermedi 17 Haziran 2020 Çarşamba 13:12
  • Kırgızistan'da yeni hükümet kuruldu17 Haziran 2020 Çarşamba 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti