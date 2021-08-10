İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul'da, yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 buçuk milyon lira olduğu belirtilen eşyalar ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2 ve 4 ağustos tarihleri Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler'de bulunan 16 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 buçuk milyon lira olan, 14 bin 272 dokunmatik telefon ekranı, 14 bin 110 şarj aleti başlığı, 730 şarj aleti kablosu, 3 bin 745 cep telefonu bataryası, 285 oyun konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf kamera lensi, 5 fotoğraf makinesi, bin 755 kutu tıbbi ilaç, bin 272 kol saati, 65 lüks araçlara ait sunroof, 470 tablet camı, 184 telefon arka kapağı, 348 telefon temizleme spreyi, bin 80 telefon tamirinde kullanılan yapıştırıcı, 5 bluetooth kulaklık ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN İLAÇLAR AFGANİSTAN'A GÖNDERİLECEKTİ

Öte yandan, Pendik'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda, 7 bin 897 adet çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgulamasında, izinsiz yollarla temin edilen ilaçların Afganistan'a gönderileceği öğrenildi.

Polis ekiplerince, gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen ilaç ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

