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İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar,  Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde su kesintisi olacak.

Yarın başlıyor

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 5 Ocak Salı günü 21.00 ile 7 Ocak Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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