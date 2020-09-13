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İstanbul'da 7 ton su ürününe el konuldu

İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki denetimde mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 7 ton su ürününe el konuldu, 8 kişiye toplam 40 bin lira ceza kesildi.
İstanbul'da 7 ton su ürününe el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılan av sezonuyla su ürünleri denetimi hızlandı. 

Bu kapsamda, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde ortak denetim gerçekleştirdi.

Denetimde balıkların belirlenen boy kriterlerine uygun olup olmadığı incelendi. Bu çerçevede, 360 kasa istavrit, 47 kasa lüfer, 5 kasa tekir, 11 kasa kolyoz, 83 kasa bakalyaro, 12 kasa kırlangıç, 6 kasa dil, 2 adet kalkan, 3 adet sivriburun karagöze el konulurken canlı olan 1 adet ıstakoz denize bırakıldı.

Mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan 7 ton su ürününe el konuldu, sekiz kişiye toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

El konulan su ürünlerinin mülkiyeti kamuya geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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