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İstanbul'da alkol satılan yerlerde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimde, 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan ve yoklama kaçağı olan 16 kişi yakalandı.
İstanbul'da alkol satılan yerlerde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan ve yoklama kaçağı olan 16 kişi yakalandı.

Kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 826 polisin katılımıyla dün 19.00-23.00 saatleri arasında alkol satışı yapan ve umuma açık yerlerde denetimler geçekleştirildi.

Denetimlerde 2 bin 166 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ile yoklama kaçağı olan 14 kişi yakalandı. Şüpheli kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 8 tüfek ele geçirildi.

Uygulamada denetlenen bin 155 iş yerinden 15'ine adli ve idari işlem yapılırken, toplamda 15 bin 974 lira para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 116 litre kaçak içki, 58 paket kaçak sigara ve 5 kumar makinesine el konuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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