  • BIST 1.459,330
  • Altın 487,77
  • Dolar 8,4580
  • Euro 9,9000
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın

İstanbul Kağıthane'de, ambalaj üretim atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul'da ambalaj atölyesinde yangın

Alınan bilgiye göre, Yeşilce Mahallesi Çeşni Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında yer alan atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçleri binanın etrafında şerit çekerek önlem alırken, içerisinde kimyasal madde bulunan imalathanedeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye görevlileri, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürülürken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar ile Ekvator Ginesi mevkidaşı Okoma, anlaşma imzaladı23 Ağustos 2021 Pazartesi 20:17
  • Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör eylemi23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:20
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 857 oldu23 Ağustos 2021 Pazartesi 19:19
  • Malazgirt, şanlı zaferin 950’nci yıl dönümü etkinliklerine hazır23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:22
  • Bodrum'da orman yangını23 Ağustos 2021 Pazartesi 17:03
  • İsrail ordusu Gazze sınırına yeni bariyer inşa ediyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:28
  • Gurbetçilerin dönüşleri sürüyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm adımları atmaya devam edeceğiz23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:23
  • Bartın'da sel felaketinin yaşandığı bölgede hayat normale dönüyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:14
  • Meydan ailesinin ölümüyle ilgili 14 sayfalık mektubun sırrı araştırılıyor23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti