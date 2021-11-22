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İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim okullarındaki ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da ara tatilin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İlk ve ortaöğretim öğrencileri için 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nda 15-19 Kasım'da uygulanan ilk ara tatilin sona ermesinin ardından bugün okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla kentin bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle katılım yollarında yoğunluğun fazlalaştığı ve araçların çoğu zaman ilerlemekte zorlandığı gözlemlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu Sancaktepe ve Sultanbeyli mevkisinde, D-100 kara yolunda ise Kartal ile Tuzla arasındaki bölgelerde yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Çamlıca Gişeler arasında da araçlar ilerlemekte zorlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yönünde yoğunluk oluştu. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oluşan yoğunluk TEM Ataşehir ayrımına kadar uzandı. Kavacık bağlantısındaki yoğunluk, Beykoz'un ara sokaklarına kadar araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Şirinevler, Merter, Cevizlibağ mevkilerinde, Avcılar'da Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, Ankara istikametinde Bahçeşehir-Firuzköy arasında trafik durma noktasına geldi. 

Bazı metrobüs, otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu gözlendi. Yenibosna Metrobüs Durağı'nda uzun yolcu ve metrobüs kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 58, 08.30'da yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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