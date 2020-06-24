  • BIST 115.173
  • Altın 388,641
  • Dolar 6,8504
  • Euro 7,7209
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı şekilde yağış etkili oluyor.
İstanbul'da aralıklı olarak yağış etkili oluyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinin uyarısının ardından parçalı, yer yer çok bulutlu olan İstanbul'da öğle saatlerinden sonra aralıklı olarak yağış görülüyor.

Kentte Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ve Esenler'de sağanak etkili olurken, Kadıköy, Üsküdar ve Beyoğlu'nda da aralıklarla hafif şekilde yağmur yağıyor.

Bağcılar Yenimahalle'de bir halk otobüsü hareket halindeyken yolda çökme meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşen otobüs, itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Eskişehir'de sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 16:25
  • Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 16:24
  • İstanbul'da sağanak etkili oldu23 Haziran 2020 Salı 15:31
  • İDDEF 33 ülkede kurban bereketini paylaşacak23 Haziran 2020 Salı 14:09
  • İpek böcekleri bu yılın 'mesaisini' tamamladı23 Haziran 2020 Salı 11:30
  • Kastamonu'da sarımsak üreticileri güneşe hasret23 Haziran 2020 Salı 11:14
  • Koronavirüsle evler çiçeklendi23 Haziran 2020 Salı 11:14
  • Ağrı'nın mor çiçekleri dağlarda görsel şölen sunuyor23 Haziran 2020 Salı 10:53
  • Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası görüldü23 Haziran 2020 Salı 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti