  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

İstanbul'da asayiş uygulamasında 287 şüpheli yakalandı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 165 noktada güvenlik denetimi yapıldı.
İstanbul'da asayiş uygulamasında 287 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulamasına, asayiş, önleyici hizmetler, trafik, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Uygulamada, 131 bin 67 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile 114 yoklama kaçağı yakalandı. 17 bin 898 araç ile 229 motosiklet kontrol edildi, 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edildi, 267 bin 253 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 739 iş yeri denetlendi, 14 iş yerine işlem yapıldı, 10 bin 521 lira ceza uygulandı.

27 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 167 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el kondu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:16
  • Trabzon'da şiddetli yağış can aldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Medeniyetimiz asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Üç Türk'e 'Pakistan Devlet Nişanı' verildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:12
  • Kalın: Azerbaycan herhangi bir saldırıya uğrarsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
  • İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti