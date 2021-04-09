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İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı

İSTANBUL'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantıya bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Kemal MEMİŞOĞLU ve İstanbul'daki hastanelerin başhekimleri katıldı.

Bakan Koca, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz." ifadelerine yer verdi.

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