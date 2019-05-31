İstanbul'da bayram öncesinde ekipler 24 saat görev yapacak

İstanbul Valiliği, bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle güvenlik güçlerinin bütün ekipleriyle 24 saat esas

İstanbul Valiliği, İstanbul'da bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bütün ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmeleri için valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve diğer kurumlarca gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre bayram süresince bütün vatandaşların İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ., Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Metro, Hafif Metro, Tramvay, Finiküler, Teleferik, Nostaljik Tramvay ve Tünel’den kartlarını okutarak ücretsiz yararlanacağı ifade edilen açıklamada, İSPARK tarafından işletilen tüm yol üstü otoparkların da ücretsiz olarak hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, bayram öncesi karayolları, toplu taşıma araçları, terminaller, havaalanları ve deniz ulaşımlarında beklenen yoğunluk nedeniyle ulaşım tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının bütün ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarında güvenlik birimlerince gerekli emniyet tedbirleri alınacak. Polis ve Jandarma personelleri nöbet hizmetlerini aksatmadan yürüteceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İSKİ, İGDAŞ, İtfaiye, Zabıta, AKOM, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinin kesintisiz olarak hizmetlerine devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız bayram boyunca ihbar ve şikayetlerini Valiliğimize, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Teşkilatlarımıza, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıklarımızın Beyaz Masa Birimleriyle İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerine bildirebileceklerdir."

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yerlikaya: Kurallara azami dikkat edelim

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaparak, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir." dedi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı mesajı paylaşıldı.

Buna göre, ramazanın ardından kutlu bir bayrama daha kavuşulduğunu ifade eden Yerlikaya, herkesin bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri sevindirmek, küsleri barıştırmak, hastaları ziyaret etmek, kimsesizlerin yanında olmak, yoksullara kol kanat germek. Hepsi bayramlarda tazelediğimiz bizi biz yapan değerlerimiz, geleneklerimiz. Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum."

Bayramda birçok vatandaşın yola çıkacağını belirten Yerlikaya, her zaman olduğu gibi aşırı hızın, dikkatsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun kazaların en önemli sebebi olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, ruhen ve bedenen kendini iyi hissetmeyenlerin yola çıkmamasını isteyerek, "Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir. Huzurlu bir bayram geçirmeniz için İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm birim ve hizmet merkezlerimiz görevinin başında olacak. Bayramın tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbul'umuza huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum. Hayırlı Bayramlar." açıklaması yaptı.