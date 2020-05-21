  • BIST 102.158
  • Altın 380,087
  • Dolar 6,7915
  • Euro 7,4554
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine yapılan bayram düzenlemesini fırsat bilen İstanbullular gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanları boş bırakmadı.
İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatıldı. Berberler de yeni sisteme göre gece 02.30'a kadar çalıştı.

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 21.00'da kapanan berber ve kuaförlerin çalışma saatleri Çarşamba ve Perşembe geceleri 02.30'a kadar, Cuma günü ise 23.00'a kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından duyurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eyüpsultan'da açık olan berberlerde vatandaşların bayram öncesi tıraş oldukları görüldü. Müşteriler tıraş olurken, berberlerin sosyal mesafeye dikkat ettikleri görülürken, maske, eldiven, galoş ve önlük takarak önlem aldıkları da gözlendi. 

"HİJYEN HAT SAFADA"

Bayram nedeniyle gece 02.30'a kadar çalışmaya devam eden berber Samet Bıyıklıoğlu, "Burada hijyen hat safhada, galoşlarımızı giydik. Malzemelerimiz dezanfekte ediyoruz. Randevulu sistemle çalışıyoruz. Gelen müşterimizi dışarıda bekletiyoruz. Randevusuna göre içeriye alıyoruz. Elimizden geldiği kadar korunmaya çalışıyoruz" dedi.

"KISITLAMALI DA OLSA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Berber önünde tıraş olmayı bekleyen Mustafa Işıklı, "Berber sırası bekliyorum. Kendi sağlığımızı hem de çevremizdeki insanların sağlığına dikkat etmemiz lazım. Duyarlı davranmamız lazım neticede geçici bir dönem biraz sabret etmemiz gerekiyor. Berberlerin uzun bir aradan sonra tekrar açılması iyi oldu hem berberler için hem de bizim gibi berberlerin açılmasını dört gözle bekleyen insanlar için. Dolayısıyla en azından kısıtlamalı da olsa bu tarz uygulamanın bu süreç bitene kadar devam etmesini istiyoruz arzu ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon'un koronavirüs raporu sızdırıldı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:37
  • Trump'tan Çin Dışişleri Sözcüsü'ne: Aptalca konuşuyor21 Mayıs 2020 Perşembe 07:35
  • Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza: 4 yaralı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:34
  • IŞİD'in yeni lideri yakalandı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:33
  • Taylan Kulaçoğlu tutuklandı21 Mayıs 2020 Perşembe 07:32
  • Akdeniz'de 6.2 büyüklüğünde deprem21 Mayıs 2020 Perşembe 07:31
  • İbadete açılacak camilerin kriterleri belirlendi20 Mayıs 2020 Çarşamba 23:30
  • İstanbul'da son 2 ayın en yoğun trafiği yaşanıyor20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:48
  • Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 21:03
  • Dereköy Sınır Kapısı yeniden açıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti