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SON DAKİKAİstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede..
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İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...

İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Olay yerinden gelen son dakika haberine göre binanın 7 katlı olduğu öğrenildi. Binanın içerisinde vatandaşların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Olay 14:45'de oldu...

Daha önce boşaltılan 7 katlı binanın boş olduğu ancak çevreden geçenlerin enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.

7 katlı bina bir ay önce riskli olduğu için boşaltılmış.

İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ambulanslar olay yerinde..

ayrıntılar geliyor...

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