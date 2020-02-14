İstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...

Olay yerinden gelen son dakika haberine göre binanın 7 katlı olduğu öğrenildi. Binanın içerisinde vatandaşların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
14 Şubat 2020 Cuma 15:05
Olay 14:45'de oldu...
Daha önce boşaltılan 7 katlı binanın boş olduğu ancak çevreden geçenlerin enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.
7 katlı bina bir ay önce riskli olduğu için boşaltılmış.
İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Ambulanslar olay yerinde..
ayrıntılar geliyor...
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