İstanbul'da bir cam atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

İstanbul Beykoz'da bir cam atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İncirköy Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan cam atölyesinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın atölyenin iç kısımlarına da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis sokak üzerinde önlem alırken, itfaiye ekibi yangına müdahale etti. İGDAŞ ekipleri de tedbir amaçlı doğal gazı kesti.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Bazı mahalle sakinlerinin, itfaiye ekiplerine soğuk su ve ayran ikram ettiği görüldü.