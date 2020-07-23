  • BIST 119.579
  • Altın 413,982
  • Dolar 6,8417
  • Euro 7,9287
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 24 °C
»

İstanbul'da büyük operasyon! 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da büyük operasyon! 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleri ile bağlantılı olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. 10 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yabancı uyruklu A.H., D.T., H.A., A.A., H.E.H., F.T. ve İ.M. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu R.R.’nin evinde yapılan aramalarda 19 bin lira, 6 bin 741 dolar, Türkiye’ye giriş yasağı bulunan kişilerin olduğu belirlenen çeşitli ülkelere ait pasaportlar ve dijital materyaller ele geçirildi. R.R. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Yüzme Takip Sistemi' deniz suyu temizliğinin kontrolüne olanak sağlıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:53
  • Beyaz yakalılar salgın sürecinde evden çalışmaktan memnun23 Temmuz 2020 Perşembe 12:52
  • Ege'nin parlayan yıldızı 'Saros' turizmin ilgi odağı oldu23 Temmuz 2020 Perşembe 12:50
  • İçişleri Bakanlığı: Bugüne kadar hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir23 Temmuz 2020 Perşembe 12:49
  • Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak23 Temmuz 2020 Perşembe 12:49
  • Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı23 Temmuz 2020 Perşembe 12:48
  • Erdoğan: TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:14
  • Meral Akşener'den Ayasofya kararı23 Temmuz 2020 Perşembe 11:00
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız23 Temmuz 2020 Perşembe 10:59
  • Askeri alanda düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı23 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti