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İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu, Bağcılar ve Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı 
İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Vatan Caddesi ve Bayrampaşa'da bulunan emniyet yerleşkelerinde toplanan polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi. 

115 ADRESTE 103 GÖZALTI

Operasyon kapsamında Bağcılar, Beyoğlu, Kağıthane'nin de içinde olduğu 11 ilçede 115 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Baskın yapılan adreslerdeki kapıları levye ve koçbaşıyla açan polis, girdikleri yerlerde uzun süre arama yaptı. Aramalar esnasında özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Operasyonda 103 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 

POLİS KÖPEĞİ DE  ARAMA YAPTI 

Operasyon kapsamında polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Kağıthane Telsiz Mahallesi Taşkaya Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu oldu. Gecekondunun çelik kapısını levye yardımıyla açan özel harekat timleri, narkotik polisi ile birlikte evde arama yaptı. Kimsenin olmadığı evde arama yapan polislere narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan aramalar sonrasında polis adresten ayrıldı.

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