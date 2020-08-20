  • BIST 1.127
  • Altın 460,100
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

İstanbul'da çakar denetimi

TRAFİK ekipleri şehrin birçok noktasında çakar denetimleri yaptı. Denetimlerle trafikte yetkisi olmadığı halde aracına çakar taktıran vatandaşların sahte çakar kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
İstanbul'da çakar denetimi

Trafikte tepe lambası ve çakar kullananlara yönelik olarak harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri şehrin birçok noktasında denetim yaptı. Yetkisiz çakar kullananlara cezai işlem uygulandı.

Zincirlikuyu Beşiktaş istikametinde ve Basın ekspres Yolu'nda yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullananlara rastlanmadı.

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN İKİ SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

Denetim noktalarından biri de Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiiydi. Trafik polisleri emniyet şeridini kullanan araçları durdurdu. Ekipler tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Emniyet şeridini kullanarak ilerleyen iki kişiye toplam 2 bin 116 lira ceza kesildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, vakalar arttı20 Ağustos 2020 Perşembe 18:12
  • Tokat'ta orman yangını20 Ağustos 2020 Perşembe 18:10
  • Gümüşhane'de 3 belde karantinaya alındı20 Ağustos 2020 Perşembe 18:09
  • Kovid-19 nedeniyle durdurulan balon turları 22 Ağustos'ta yeniden başlatılacak20 Ağustos 2020 Perşembe 15:40
  • Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek20 Ağustos 2020 Perşembe 15:40
  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Kadıköy'deki Kovid-19 denetimindeki olayla ilgili talimat20 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
  • ATO: Türkiye genelindeki 9 bin üniversite içi işletmenin kira sorunu çözüldü20 Ağustos 2020 Perşembe 15:38
  • Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Filistinli Raid Salah'ın hapsedilmesine tepki20 Ağustos 2020 Perşembe 15:38
  • İran Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir gemiye el koydu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:04
  • Bakan Varank'tan 'Başkent OSB' paylaşımı20 Ağustos 2020 Perşembe 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti