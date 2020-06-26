İstanbul'da da hissedilen deprem! Manisa Saruhanlı merkez üssü! AFAD'dan açıklama

İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem meydana geldi. Depremin Manisa merkezli olduğu ve 5,5 şiddetinde olduğu açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Kumkuyucak Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 10.21'de meydana geldi. Yerin 9.29 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, Manisa ve çevre illerde vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KENT DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ SALLANDI

Manisa, daha önce de birçok kez sallandı. AFAD verilerine göre Kırkağaç ilçesinde geçen 28 Ocak'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde geçen 18 Şubat'ta 5.2, Akhisar ilçesinde 24 Şubat'ta 4.8, Kırkağaç ilçesinde 8 Mart'ta 3.5 ve Kırkağaç ilçesinde 29 Mayıs'ta 3.8 büyüklüğünde birçok deprem oldu. Bu depremler korku yarattı.

BAKAN SOYLU: ŞU ANA KADAR HASAR İHBARI GELMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa Saruhanlı'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

KANDİLLİ 5.1 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Manisa’daki depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Akhisar ilçesine bağlı Sazoba Mahallesi olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Kütahya Uşak, Balıkesir ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde, araştırmaların sürdüğü bildirildi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından bölgede büyüklükleri 2.4 ile 3.6 olan 5 deprem daha oldu. Depremin merkez üsleri Saruhanlı ve Akhisar olarak açıklandı.

22 OCAK'TA 5.4 İLE SALLANMIŞTI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde 5 metruk bina yıkılmış, bazı binalarda çatlaklar oluşmuş, 3'ü yüksek yerden atlayan, 1 panik atak geçiren 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu depremin ardından da bölgede çok sayıda deprem olmuştu.