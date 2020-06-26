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İstanbul'da da hissedilen deprem! Manisa Saruhanlı merkez üssü! AFAD'dan açıklama

İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem meydana geldi. Depremin Manisa merkezli olduğu ve 5,5 şiddetinde olduğu açıklandı.
İstanbul'da da hissedilen deprem! Manisa Saruhanlı merkez üssü! AFAD'dan açıklama

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.21'deki depremin 9,29 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Çevre illerde de hissedildi
Deprem, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. 

Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken, kimileri de telefonla yakınlarını aradı.

Manisa Valisi Karadeniz: Depremin merkezi Saruhanlı'nın Kumkuyucak Mahallesi
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, depremin Kumkuyucak Mahallesi merkezli olduğunu ve valiliğe intikal eden herhangi bir hasar ihbarının olmadığını bildirdi.

Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalarımız devam ediyor. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.

Soylu: Kırsal taramalar devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5,5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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