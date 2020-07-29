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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ 'a yönelik 14 farklı adrese gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ mensuplarına yardım gönderme çabasında olduğu belirtilen C.D. ve canlı bomba eylemlerini övücü paylaşımlar yapan A.Y.'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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