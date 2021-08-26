İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten kişiler ile sosyal medya üzerinden DEAŞ ve ya El Kaide bağlantılı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. İstanbul'da 7 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



