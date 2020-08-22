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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Suriye'deki DEAŞ terör örgütü üyelerini yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 

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