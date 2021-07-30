İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.