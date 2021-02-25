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İstanbul'da DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.
İstanbul'da DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı  üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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