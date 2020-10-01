İstanbul'da Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki

İstanbul'da Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalini protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine katılan çok sayıda kişi, ellerinde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları taşıyarak, pankart açtı.

Grup adına yapan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırdığını ifade etti.

Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da kültürel soykırımı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çin’in, 2014 senesinde Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde 'İslah/eğitim kampı' adı altındaki Nazi kamplarına resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir. Çin şu an tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'da büyük bir soykırım yapmaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’ın işgalinden bugüne kadar Taklamakan Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerinden kaynaklanan radyasyonda zehirlenen insanların ölümü ve Urumçi katliamı başta olmak üzere birçok toplu katliamlarda öldürdüğü insanların sayısı birkaç milyonu aşmaktadır. Çin’in kendi kaynaklarındaki sayılara göre bugüne kadar 8 milyon insanın kamplara götürüldüğü söz konusudur. Önce Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetleri olmak üzere tüm Türk devletlerini ilgilendiren dolayısı ile tüm Türk-İslam alemi ve insanlık için barış ve istikrar getirecek olan bir meseledir. Birleşmiş Milletlerin çağrısı gelinen noktayı anlamak açısından önemlidir. 29 Eylül AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik Doğu Türkistan halkını kan ve dini kardeş olarak tanıyıp iki kardeş Türk halklarının derin bağlarının olduğunu ve dolayısıyla Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik yaptığı zulmü basın açıklamasıyla dile getirmesi ve Doğu Türkistan'da Çin'in insanlık dışı cinayetlerini yakında takip etmeye devam edeceklerini dile getirmelerinden dolayı milletimiz adına teşekkür ederiz."

Oğuzhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesele ile ilgili bizzat alakadar olup, Çin nazı kampları ve çeşitli hapishane ve zindanlarda tutulan milyonlarca Doğu Türkistanlı mazlum ve çaresiz kardeşlerimizin serbest kalması ve Nazi kamplarının kapatılması için diplomatik bir girişim ve gerekli adımların atılmasını arz ediyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Doğu Türkistanlılar olarak, problemlerimizi dile getirmeye, çözüm noktasında ısrarcı olmaya veya devlet ricali, kurum ve kuruluşlarıyla irtibat halinde gerekli görüşme, fikirlerimizi beyan etme ve nümayişler, TV programları, basın açıklamaları gibi sivil diplomasisi hareketimizi devam ettireceğiz. Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Doğu Türkistan'da Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir. Doğu Türkistan’daki vahşetin bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletleri, İslam İş birliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşların acil göreve çağırıyoruz."