  • BIST 1.150
  • Altın 472,450
  • Dolar 7,7279
  • Euro 9,0811
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

İstanbul'da Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki

İstanbul'da Doğu Türkistanlılar, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalini protesto etti.
İstanbul'da Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki

Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine katılan çok sayıda kişi, ellerinde Doğu Türkistan ve Türkiye bayrakları taşıyarak, pankart açtı. 

Grup adına yapan Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da insanları zorla köle işçi olarak çalıştırdığını ifade etti.

Oğuzhan, Çin'in Doğu Türkistan'da kültürel soykırımı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çin’in, 2014 senesinde Doğu Türkistan’da uygulamaya soktuğu sözde 'İslah/eğitim kampı' adı altındaki Nazi kamplarına resmi rakamlara göre 3 milyon, gayri resmi rakamlara göre ise 6 milyonu aşkın insan yargısız hapsedilmiştir. Çin şu an tüm dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan'da büyük bir soykırım yapmaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’ın işgalinden bugüne kadar Taklamakan Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerinden kaynaklanan radyasyonda zehirlenen insanların ölümü ve Urumçi katliamı başta olmak üzere birçok toplu katliamlarda öldürdüğü insanların sayısı birkaç milyonu aşmaktadır. Çin’in kendi kaynaklarındaki sayılara göre bugüne kadar 8 milyon insanın kamplara götürüldüğü söz konusudur. Önce Batı Türkistan'daki Türk Cumhuriyetleri olmak üzere tüm Türk devletlerini ilgilendiren dolayısı ile tüm Türk-İslam alemi ve insanlık için barış ve istikrar getirecek olan bir meseledir. Birleşmiş Milletlerin çağrısı gelinen noktayı anlamak açısından önemlidir. 29 Eylül AK Parti Sözcüsü Sayın Ömer Çelik Doğu Türkistan halkını kan ve dini kardeş olarak tanıyıp iki kardeş Türk halklarının derin bağlarının olduğunu ve dolayısıyla Çin’in Doğu Türkistanlılara yönelik yaptığı zulmü basın açıklamasıyla dile getirmesi ve Doğu Türkistan'da Çin'in insanlık dışı cinayetlerini yakında takip etmeye devam edeceklerini dile getirmelerinden dolayı milletimiz adına teşekkür ederiz."

Oğuzhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesele ile ilgili bizzat alakadar olup, Çin nazı kampları ve çeşitli hapishane ve zindanlarda tutulan milyonlarca Doğu Türkistanlı mazlum ve çaresiz kardeşlerimizin serbest kalması ve Nazi kamplarının kapatılması için diplomatik bir girişim ve gerekli adımların atılmasını arz ediyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Doğu Türkistanlılar olarak, problemlerimizi dile getirmeye, çözüm noktasında ısrarcı olmaya veya devlet ricali, kurum ve kuruluşlarıyla irtibat halinde gerekli görüşme, fikirlerimizi beyan etme ve nümayişler, TV programları, basın açıklamaları gibi sivil diplomasisi hareketimizi devam ettireceğiz. Doğu Türkistan'daki sıkıntıların giderilmesine dair hükümetimizin ciddi adımlar atacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Doğu Türkistan'da Yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir. Doğu Türkistan’daki vahşetin bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletleri, İslam İş birliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kurum ve kuruluşların acil göreve çağırıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırmanın geleceğine bilişim teknolojileri damgasını vuracak01 Ekim 2020 Perşembe 13:55
  • İstanbul'da Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki01 Ekim 2020 Perşembe 13:48
  • Sosyal medyada yeni dönem başladı01 Ekim 2020 Perşembe 13:38
  • 'Mafya hizmeti' reklamı yapan kişinin sorgulaması sürüyor01 Ekim 2020 Perşembe 12:43
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom01 Ekim 2020 Perşembe 12:39
  • Dilucu'nda rekor miktarda 'metamfetamin' ele geçirildi01 Ekim 2020 Perşembe 12:37
  • Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleriyle bağlantılı 12 kişi yakalandı01 Ekim 2020 Perşembe 12:36
  • Türkiye'de yaşlı nüfus artıyor01 Ekim 2020 Perşembe 12:35
  • Başörtülü olduğu için staja kabul edilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu01 Ekim 2020 Perşembe 11:35
  • Antalya'da asker eğlenceleri devam ediyor01 Ekim 2020 Perşembe 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti