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İstanbul’da drift ve makas terörü

Kağıthane’de arkadaşlarıyla beraber otomobilde seyreden maganda, cadde ve sokaklarda defalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi.
İstanbul’da drift ve makas terörü

İstanbul'un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında "drift" terörü devam ediyor.

Kağıthane’de akşam saatlerinde yağış sonrası yolların boş olmasını fırsat bilen maganda trafikte yine terör estirdi. Ortabayır Mahallesi’nde arkadaşlarıyla beraber otomobile binen sürücü, semtin cadde ve sokaklardan dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Park halindeki ve trafikteki araçlara aldırış etmeyen maganda, hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

'YAPMA MELİH' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Maganda cadde ve sokaklarda yanlama yaparak terör estirdiği yetmiyormuş gibi ardından ana caddeye çıktı. Araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı.

Şehrin altını üstüne getiren maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde, araçta bulunan arkadaşlarının korkudan yüreklerinin ağza geldiği anlaşılıyor. Maganda trafikte makas atmaya başladığı esnada ise genç kız, “Yapma Melih” diyerek çığlık atıyor. Dehşetin boyutunun gözler önüne serildiği olay sonrası magandanın, “İki makas attık korktular” demesi “bu kadarına da pes” dedirtti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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