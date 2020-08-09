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İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı

İstanbul'da umuma açık eğlence yeri denetiminde 45'i aranan, toplam 99 kişiye işlem yapıldı.
İstanbul'da eğlence yeri denetiminde 99 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla kent genelinde umuma açık yer uygulaması yapıldı.

Denetimde 3'ü Kovid-19 testinden pozitif kaydı bulunan 45 aranan şahıs yakalanırken, toplam 99 kişiye işlem yapıldı.

Aramalarda 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1,9 gram taş kokain, 768 uyarıcı hap, 46 sentetik ecza, 3 tabanca, 12 fişek, kesici alet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 lira ile 1700 dolar ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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