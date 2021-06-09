  • BIST 1.448
  • Altın 523,545
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4771
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 11 °C
»

İstanbul'da eşzamanlı baskın: HDP'li isim de gözaltında

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da eşzamanlı baskın: HDP'li isim de gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sokak yapılanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede belirlenen 12 kişinin yakalanması için 11 adrese operasyon yapıldı. Saat 06.00'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'Lİ İSİM DE GÖZ ALTINDA

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu bazı şüpheliler yakalandı

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa, Mevlana Mahallesi, Turgutreis Caddesi'nde bulunan bir bina oldu. Binaya giren ekipler evde yaptıkları aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Yapılan aramaların ardından evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar09 Haziran 2021 Çarşamba 08:59
  • Bakan Kasapoğlu, Çankırı'da yapımı devam eden havuzu inceledi08 Haziran 2021 Salı 23:04
  • İzmir'e şehit ateşi düştü08 Haziran 2021 Salı 23:03
  • Türkiye ile Fas arasında aşı sertifakası anlaşması08 Haziran 2021 Salı 18:13
  • TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı ile görüştü08 Haziran 2021 Salı 18:11
  • Adana Büyükşehir Meclis toplantısında 'sancısını tedavi edelim' gerginliği08 Haziran 2021 Salı 17:14
  • Hollanda savaş gemisi ‘HNLMS Evertsen’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti08 Haziran 2021 Salı 16:22
  • ‘Bosna Kasabı’ lakaplı Ratko Mladic’in ömür boyu hapis cezası onandı08 Haziran 2021 Salı 16:20
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu'nu kabul etti08 Haziran 2021 Salı 15:55
  • Doğal akvaryum Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor08 Haziran 2021 Salı 15:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti