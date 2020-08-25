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İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
 İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı bir şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan terör polisi, şüphelinin Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan istihbarat ve terör polisi şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı otele dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi.  Gözaltına alınan H.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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