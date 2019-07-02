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İstanbul'da feci kaza: Tünel savaş alanına döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tünel adeta savaş alanına dönerken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da feci kaza: Tünel savaş alanına döndü

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.  Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAVGA

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.

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