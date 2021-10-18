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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 23 eski polis akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

Polis Akademisi Başkanlığından 2015 yılında ilişikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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