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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için YSK'ye başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kaydı bulunan kişilerden, diğer bankalardan kredi çekerek veya başka yöntemlerle Asya Katılım Bankası'nı fonlayan, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı olan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, dün sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliden 29'unu yakaladı.

Yapılan incelemelerde 2 şüphelinin Kovid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital malzemelerin incelemesinde, örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini müşahit olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.

Firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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