  • BIST 122.260
  • Altın 294,320
  • Dolar 5,8884
  • Euro 6,5662
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruş zam

İstanbul’un bazı semtlerinde fırıncılar sessiz sedasız ekmeğe 25 kuruş zam yaparak 250 gramlık ekmeği dünden itibaren 1.75 TL’ye satmaya başladı. İstanbul Fırıncılar Odası’nın ise böyle bir kararı olmadığı öğrenildi.
İstanbul'da fırıncılardan ekmeğe sessiz sedasız 25 kuruş zam

Ankara’da ekmeğe yapılan zammın ardından malyetlerin arttığını gerekçe gösteren fırıncılar İstanbul’da da ekmeğe 25 kuruş zam yaptı. Dünden itibaren bazı semtlerde ekmek 1.75 liradan satılmaya başladı. İstanbul Fırıncılar Odası’nın 250 gramlık ekmek fiyatı ile ilgili herhangi bir zam kararının olmadığı öğrenilirken İstanbul’da bulunan birçok kuruluşa bağlı fırınlar farklı tarifeler uyguladığı belirtildi. Fırıncılar Odası Başkanı Çetin ise geçtiğimiz günlerde zamla ilgili olarak yaptığı açıklamada alternatiflerin oluşturulacağını belirtmiş ancak İstanbul Valiliği’nden zamla alakalı herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

MALİYET GEREKÇE GÖSTERİLİYOR
Yeni yılın girmesiyle birlikte maliyetlerinin artışını da gerekçe gösteren fırıncılar İstanbul'un bazı semtlerinde 250 gramlık ekmekleri 1.75 TL'ye satmaya başladı. Geçtiğimiz yıl da 25 kuruşluk zam yapılmış ekmeğin fiyatı 1.25 liradan 1.50 liraya yükseltilmişti. Yapılan zammın ardından uzun süre kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.
ZAM İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ekmeğe yüzde 20 zam planlıyoruz. Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde İstanbul’da satılan simitlerin fiyatı da 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkartılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 16 Ocak 202016 Ocak 2020 Perşembe 09:33
  • 700 polis ile dev operasyon16 Ocak 2020 Perşembe 09:24
  • Rusya'dan kritik S-400 açıklaması16 Ocak 2020 Perşembe 09:22
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 16 Ocak 2020 - ASKİ16 Ocak 2020 Perşembe 09:15
  • Elektrik Kesintisi 16 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ16 Ocak 2020 Perşembe 09:15
  • Su Kesintisi 16 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ16 Ocak 2020 Perşembe 09:15
  • Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor16 Ocak 2020 Perşembe 09:13
  • Hakurk'ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi16 Ocak 2020 Perşembe 09:11
  • 15 bin TL'lik indirim işe yaradı: 380 bin kişi aracını trafikten çekti16 Ocak 2020 Perşembe 09:09
  • Wikipedia 3 yıl sonra erişime açıldı16 Ocak 2020 Perşembe 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti