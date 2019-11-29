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İstanbul'da fırtınadan dolayı seferler iptal ediliyor

İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO ve BUDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da fırtınadan dolayı seferler iptal ediliyor

İPTAL EDİLEN SEFERLER:

İstanbul Şehir Hatları’nın 07.30’da yapılacak olan Beşiktaş - Adalar Seferi

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20

Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40

İDO VE BUDO

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılacak seferlerinden bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İDO ise bugün için 08:00 - 09:40 Bursa-Büyükçekmece, 10:30 - 12:10 Büyükçekmece-Bursa, 07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07:50 - 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 12:00 - 15:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarından dolayı 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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