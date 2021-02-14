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İstanbul'da fuhuş operasyonu; 27 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yapılan baskında 27 kişi yakalandı.
İstanbul'da fuhuş operasyonu; 27 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, 10 Şubat’ta  Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş ve Kağıthane ilçelerinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çete lideri olduğu tespit edilen Anna K'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Müşteri olduğu öğrenilen 12 kişi ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ev aramalarında 7 cep telefonu, 7 sim kart, çalışan mağdurların isimleri yazan ve hesap defteri olarak tutulan iki not defteri, 400 dolar ve  350 euro  ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan uyruklu Anna K. ve  3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, sadece iş adamlarına kadın temin ettiği ve  kadınların profesyonel fotoğraflarını çekip katalog haline getirdikleri öğrenilirken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen Ukrayna uyruklu 10 kadın gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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