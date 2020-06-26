  • BIST 114.825
  • Altın 385,762
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6740
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

İstanbul'da hafta sonu öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu ulaşımın öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi.
İstanbul'da hafta sonu öğrenci ve YKS görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu ulaşımın öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada hafta sonu düzenlenecek YKS nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında belediye hizmetlerinin devam edeceği ve İETT'nin ek seferler düzenleyeceğini belirtildi.

Cumartesi günkü normal seferlere ek olarak 186 araçla 428 sefer, pazar günü ise mevcut seferlere ek olarak 267 araçla 739 sefer daha yapılacak.

Metro İstanbul, cumartesi günü 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-15:00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 15:00 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi üzerinden çalışacak.

Raylı sistemlerde 28 Haziran Pazar günü ise 06:00-09:30 arasında güncel sefer tarifesi üzerinden, sınav süresince saat 09:30-18:30 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla, sınav sonrasında 18:30 ve kapanış saatleri arasında ise güncel sefer tarifesi uygulanacak.

Şehir Hatları da cumartesi günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 227 personelle 349 sefer gerçekleştirecek. 28 haziran Pazar günü 26 gemi ve 2 arabalı vapurla, 11 hatta, toplam 218 personelle 318 sefer yapılacak.

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerinde İETT otobüsleri, metrobüs, raylı sistemler, vapurlar ile İBB'nin denetimindeki tüm özel toplu ulaşım taşıyıcıları, öğrenciler ile sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

Hizmetlerin aksamaması için hafta sonu İBB iştirakleri İGDAŞ, İSPARK, İSTON, Hamidiye-Güven Su, İSYÖN, İSTGÜVEN, AĞAÇ A.Ş. de yatırım ve çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da feci kaza: 6 ölü26 Haziran 2020 Cuma 16:07
  • Bakan Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi26 Haziran 2020 Cuma 15:47
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz26 Haziran 2020 Cuma 15:46
  • Türk SİHA'ları tek tek vurmuştu! Rusya yeni Pantsir'leri Libya'ya indirdi26 Haziran 2020 Cuma 15:19
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinin temeli atıldı26 Haziran 2020 Cuma 14:50
  • Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Kıdem tazminatı yoksa sendikacılığa da gerek yok26 Haziran 2020 Cuma 14:50
  • İçişleri Bakanı Soylu özel güvenlik görevlilerini kabul etti26 Haziran 2020 Cuma 14:42
  • THY, temmuz ayı dış hat uçuş takvimini belirledi26 Haziran 2020 Cuma 14:22
  • İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS genelgesi26 Haziran 2020 Cuma 14:21
  • 'Yetenek Kapısı' iş dünyasından büyük ilgi gördü26 Haziran 2020 Cuma 14:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti