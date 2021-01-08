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İstanbul'da hatlı minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından aralık sonuna kadar salgın tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi.
İstanbul'da hatlı minibüsler en çok trafik kural ihlalinden ceza aldı

İstanbul'da hizmet veren hatlı minibüslere geçen yıl 3 bin 159 ihlalden 1 milyon 92 bin 621lira para cezası yazıldı.

İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan minibüslerle ilgili vatandaşlar en çok trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama, araç içi sigara içilmesi, adli vakalar gibi konularda şikayetçi oluyor.

AA muhabirinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgilere göre, kentte 6 bin 460 yolcu taşıyan hatlı minibüs çalışıyor. Bu minibüsler kent genelinde 172 hat ve 472 güzergahta hizmet veriyor.

Kentte hizmet veren hatlarda kayıtlı 12 bin 771 şoför çalışıyor.

Minibüslerin 6 bin 318'inde Kameralı Araç Takip Sistemi bulunuyor. Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ile minibüsler canlı olarak sürekli takip ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında Zabıta Daire Başkanlığı tarafından aynı minibüsler birden fazla olmak üzere toplamda 44 bin 351 defa denetlendi.

Denetimler sonucunda ise 3 bin 159 tutanak tutuldu ve 1 milyon 92 bin 621 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı mart ayından itibaren aralık ayı sonuna kadar pandemi tedbirleri kapsamında 19 bin 743 minibüs denetlendi. Pandemi kurallarına uymayanlar hakkında ise 115 adet tespit tutanağı tanzim edildi.

İBB Beyaz Masaya yapılan şikayetlerin başında ise trafik kural ihlali, yolcu almama ile durmama geliyor.

Hatlı minibüslerin ihlal türü, sayısı ve oranı şu şekilde:


İHLAL TÜRÜ    İHLAL ADEDİ    YÜZDELİK ORANI
1.    Trafik kural ihlali    9.840    76,4
2.    Yolcu almama ile durmama    961    7,5
3.    Araç içi sigara içilmesi    867    6,7
4.    Adli vakalar    751    5,8
5.    Aracın fiziki durumundaki yetersizlikler    309    2,4
6.    Darp ve taciz    144    1,1
7.    Dolandırıcılık    12    0,1

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