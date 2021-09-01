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İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimi

İSTANBUL'un 39 ilçesinde 2021 yılının 24'üncü 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' denetimi

Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde ehliyetsiz otomobil kullanan bir kişiye cezai işlem uygulanırken, kullandığı otomobil çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

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