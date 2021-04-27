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İstanbul'da Havalimanı ve otogarlarda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki yoğunluk nedeniyle bazı firmalar ek seferler düzenledi.
İstanbul'da Havalimanı ve otogarlarda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim

İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında şehirlerarası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Kararın uygulamaya başlamasından önce İstanbul'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarında hareketliliğe neden oldu.

İstanbul Havalimanının giriş bölümünden itibaren yolcular maske, mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA) ve yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından seyahat öncesi işlemleri yapılarak uçağa yönlendiriliyor.

Tam kapanma öncesi İç Hatlar Terminali gidiş ve geliş bölümlerinde de yoğunluk gözleniyor. Alandaki hijyen timleri ve diğer görevliler, sosyal mesafe, maske ve mesafe konularında yolcuları uyarıyor. Havalimanındaki "Family First" bölümünde de ailelere öncelik tanınıyor.

Havalimanının Dış Hatlar bölümü ve pasaport geçiş noktalarında ise fazla yoğunluk yaşanmadığı gözleniyor.

Otobüs firmaları ek sefer düzenledi
Tam kapanma kararı başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarları da hareketlendirdi. İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki yoğunluk nedeniyle bazı firmalar ek sefer düzenledi.

Bilet alan vatandaşlardan Burak Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi şoförlüğü yaptığını, kararın açıklanmasının hemen ardından otobüs bileti aldığını söyledi.

Bir firmada şoför olarak çalışan Özkan Çağlar ise ek sefer düzenlediklerini, yarın yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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