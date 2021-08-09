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İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik!

İstanbul’da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi terörist Z.D., yakalandı.
İstanbul’da Hizbullah operasyonu: Gri kategoriye bir çizik!

Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu'nin adresi tespit edildi.

7 Ağustos’ta Avcılar’da düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah Terör Örgütü üyesi Dedeoğlu, yakalandı.

10 YILDIR ARANIYORDU

2011'den bu yana arandığı öğrenilen zanlı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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