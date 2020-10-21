  • BIST 1.212
  • Altın 482,844
  • Dolar 7,7847
  • Euro 9,2433
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

İstanbul'da huzur denetimi

İSTANBUL'da, yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.
İstanbul'da huzur denetimi

İstanbul'da, 39 ilçede 165 noktada yapılan 'Yeditepe Huzur 2020/19' adlı denetime, asayiş, önleyici hizmetler, trafik, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı, ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katıldı.

Taksim'de, gerçekleştirilen denetimde polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. 'Kanıt' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli'de afetzede çiftçilerin yaraları sarıldı21 Ekim 2020 Çarşamba 19:24
  • Karabük'ten, Azerbaycan'a destek21 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
  • Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek21 Ekim 2020 Çarşamba 19:23
  • Gürcistan’da rehine krizi: Bir rehine serbest bırakıldı21 Ekim 2020 Çarşamba 19:21
  • Boşanma davası öncesi eşini bıçaklayan koca tutuklandı21 Ekim 2020 Çarşamba 18:18
  • Papa Francis: Eşcinseller de aile kurma hakkına sahiptir21 Ekim 2020 Çarşamba 18:17
  • 2021 yılı bütçesinde en büyük kaynak eğitim ve sağlığa21 Ekim 2020 Çarşamba 18:16
  • Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 18:15
  • Kovid-19 testi pozitif olan kişi dayısının HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı21 Ekim 2020 Çarşamba 16:18
  • Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi21 Ekim 2020 Çarşamba 16:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti