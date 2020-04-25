  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı

Ramazanla özdeşleşen, toplu iftarların yapıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanlarında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakimdi.
İstanbul'da iftarda dolup taşan meydanlar boş kaldı

İstanbul'da ramazanla bütünleşen, toplu iftarların yapıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ilk iftarda boş kaldı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, ramazanın da etkisiyle İstanbul'da cadde, meydan, park ve sahiller sakindi.

"11 ayın sultanı" ramazanın heyecanını yaşayan İstanbullular, bu sene, ramazanla bütünleşen, toplu halde oruçların açıldığı Sultanahmet, Beyazıt ve Eyüp Sultan meydanlarında iftar yapamadı.

Her yıl ramazan orucunun başlamasıyla İstanbulluların aileleriyle yemeklerini hazırlayıp geldiği, ezanın okunmasıyla heyecanla bekledikleri iftarlarını dualarla açtığı söz konusu meydanlara bu sefer sessizlik hakim oldu.

Söz konusu meydanlarda belediyenin etkinlik çadırı, yöresel yemeklerin yer aldığı stantlar ve kitap fuarı da bu yıl açılmadı.

Televizyon kanallarının, başta Sultanahmet Meydanı olmak üzere birçok noktadan yaptıkları canlı iftar programları da Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Önceki yıllarda ramazan ayında ailelerin çocukları, misafirleri, akrabalarıyla gelip doldurduğu meydanlarda, sadece güvenlik tedbiri alan polis ekipleri yer aldı. Boş meydanlardaki kediler de güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Fatih'teki Oruç Baba Türbesi de sessizliğin hakim olduğu adreslerden biri oldu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı24 Nisan 2020 Cuma 22:26
  • Pide üretimi iftara 2 saat kala sonlandırılacak, satışı iftara kadar sürecek24 Nisan 2020 Cuma 14:57
  • Mesut Özil'den Ramazan ayı paylaşımı24 Nisan 2020 Cuma 14:22
  • İdlib’deki kamplarda yaşayanlar ilk sahuru ev hasretiyle yaptı24 Nisan 2020 Cuma 12:49
  • AA haftaya damga vuran fotoğraflar24 Nisan 2020 Cuma 12:45
  • Çiftçilerin sosyal mesafesi drone ile denetleniyor24 Nisan 2020 Cuma 12:41
  • Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor24 Nisan 2020 Cuma 12:41
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan ayı mesajı24 Nisan 2020 Cuma 09:24
  • Kurtuluş Savaşı'na katılan 8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek24 Nisan 2020 Cuma 09:23
  • Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Yaramış getirildi24 Nisan 2020 Cuma 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti