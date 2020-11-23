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İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Ekiplerin otobüste yaptığı HES kodu taramasında Kovid-19 olduğu belirlenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Eyüpsultan'daki Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM bağlantı kavşağında denetim noktası oluşturdu.

Ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının sürücülerini uyardı. Yolcular da maske ve sosyal mesafe konusunda ikaz edildi.

Ekiplerin bir otobüste yaptığı HES kodu taramasında Kovid-19 olduğu belirlenen bir kişi, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu kişiye adli işlem uygulanacağı ve 3180 TL idari para cezası verileceği öğrenildi.

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