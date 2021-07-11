  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

İstanbul'da jandarma ekipleri ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirdi

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirilirken ilgili kişiye 99 bin 400 lira para cezası verildi.
İstanbul'da jandarma ekipleri ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirdi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'nün Sancaktepe'de bulunan evinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanları satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, söz konu adrese operasyon düzenledi.

H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan yurda getirilen ticareti yasak olan savan monitörü kertenkele, 2 Mısır yılanı, 2 boa yılanı, sarı renkli yavru gecko, piton yılanı, Meksika cinsi siyah Kral yılanı, akrep ve 12 yavru tarantula ele geçirildi.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

H.Ö'ye ise Kara Avcılığı Kanunu ile Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu gereği 99 bin 400 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:18
  • Üniversitelerde 'şiddetsiz kampüs' anlayışı yaygınlaştırılacak10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:18
  • HİSAR-O test atışında hedefi tam isabetle vurdu10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:17
  • Diyanet'ten kredi kartıyla kurban satışı uyarısı10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:13
  • Kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 tedbirleri uygulanacak10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:12
  • Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:48
  • Fransız medyasından Türk SİHA'larına övgü: Sadece 15 yılda ABD ve Çin'e rakip oldu!10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:00
  • Bakan Koca: 57 milyon dozu geçtik10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:59
  • Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 89 sanığın cezalarını onadı10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:32
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin açıklama: Toplumun benimseyeceği düzenleme olması lazım10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti