İstanbul'da jandarma ekipleri ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirdi

İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirilirken ilgili kişiye 99 bin 400 lira para cezası verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö'nün Sancaktepe'de bulunan evinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanları satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, söz konu adrese operasyon düzenledi.

H.Ö'nün evinde yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan yurda getirilen ticareti yasak olan savan monitörü kertenkele, 2 Mısır yılanı, 2 boa yılanı, sarı renkli yavru gecko, piton yılanı, Meksika cinsi siyah Kral yılanı, akrep ve 12 yavru tarantula ele geçirildi.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

H.Ö'ye ise Kara Avcılığı Kanunu ile Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu gereği 99 bin 400 lira para cezası kesildi.