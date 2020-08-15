  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Pendik'te sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İstanbul'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

D-100 Karayolu Kaynarca mevkisinde Tuzla istikametine seyir halindeki Özgür Arslan idaresindeki 34 VG 3084 plakalı otomobil, aynı yönde giden Beşir Kara'nın kullandığı 34 YYS 84 plakalı sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Otomobildeki 1'i ağır 3 kişi ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Küçükçekmece'de servis minibüsü yandı
Küçükçekmece'de bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan Salih Ezer idaresindeki 34 LAK 811 plakalı servis minibüsünde Fevzi Çakmak Mahallesi Edip Sokak'a geldiği sırada yangın çıktı. 

Minibüsteki iki yolcu ve sürücü araçtan inerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında park halindeki bir otomobil ile çevredeki bir dairenin camları zarar gördü.

Minibüste hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:16
  • Trabzon'da şiddetli yağış can aldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan, 'trafikte karşılıklı saygı ve anlayış' çağrısı15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:15
  • İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Güneysu'da15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:14
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Medeniyetimiz asırlar boyu tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Üç Türk'e 'Pakistan Devlet Nişanı' verildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:12
  • Kalın: Azerbaycan herhangi bir saldırıya uğrarsa Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:11
  • İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti