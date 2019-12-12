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İstanbul’da kantinler denetleniyor

Okul kantinlerden alınan şırıngalı çikolataların iki çocuğun ölümüne yol açmasının ardından İstanbul’da zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetime çıktı.
İstanbul’da kantinler denetleniyor

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantininde satılan şırıngalı çikolata kapağının soluk borusunu kapatması sonrası iki öğrencinin hayatını kaybetmişti.

TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi.

 

"DENETİMLERİN SIKLAŞMASI GEREKLİ"

Tuğba Kara isimli öğrenci velisi son dönemlerde yaşanan gelişmelerden dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, “Yaşanan olayları televizyondan takip ettik. Denetimlerin sıklaşması gerekli. Burada belediyelere, okul yönetimlerine ve zabıta ekiplerine büyük iş düşüyor. Ben bu olaylardan sonra kendi oğlumu tembih ettim. Hatta oğluma da sordum böyle bir şey satılıyor mu? diye. Oda hayır cevabını verdi. Umarım bir daha bu tatsız olaylar yaşanmaz” diye konuştu.

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