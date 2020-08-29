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İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği, pazartesi gününden itibaren kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazartesi günü saat 08.00'den itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nce yapılan "İstanbul’da Düğünlere Yönelik Salgın Tedbirleri" açıklamasında, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kentte birçok tedbir kararı uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi, düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi, gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılımına izin verilmemesi, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikahlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi, yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır."

Tedbirlere uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı bildirilen açıklamada, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlemin başlatılacağı kaydedildi.

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