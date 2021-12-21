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İstanbul'da kar yağışı başladı

AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarından sonra İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı. Güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken yer yer kar yağışı gözlenmeye başladı.
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında başladı. Kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul’da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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